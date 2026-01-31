В США раскрыли выводы о ядерной программе Ирана

Иран не строит новые ядерные объекты и не предпринимает попыток достать ядерное топливо из объектов, разрушенных при ударе США в 2025 году, выяснила американская разведка. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что без ядерного топлива с объекта в Исфахане и других заводах, Тегерану будет крайне сложно создать ядерное оружие без помощи других государств. Несмотря на то, что Иран активно укрепляет ядерные объекты, американская разведка не выявила признаков работы над обогащением урана до уровня, достаточного для создания оружия.

При этом информация разведки неоднозначна: была зафиксирована активность на двух других иранских объектах, которые не были достроены. Соединенные Штаты, Израиль и международные инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) знали об этих объектах, но те не стали целями ударов летом 2025 года.