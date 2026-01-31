Гороскоп на 31 января

Сегодня в гороскопе главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки. Не сопротивляйтесь этому, но и не действуйте сгоряча. Лучше отложите окончательное решение на потом. Кроме того, сегодня вы можете быть подвержены медлительности, граничащей с апатией и ленью. Впрочем, на фоне пассивности в глубинах вашего организма скапливается мощный заряд энергии, который может вырваться на поверхность в любую минуту. Так что если сегодня вы попадете в критическую или авральную ситуацию, будьте уверены: от лени не остается и следа, и вы удивите всех своей неожиданно проснувшейся активностью, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овен может с удивлением обнаружить, что окружающие пытаются тайно или явно манипулировать им! Друзья, коллеги и даже любимый человек вряд ли упустят возможность немного покомандовать Овном, пусть даже из самых благих побуждений. Самому же Овну будет труднее обычного сопротивляться влиянию извне: он способен выпускать инициативу из рук, предоставляя ее другим. Если Овну не нравится такое положение дел, звезды гороскопа советуют ему проявлять твердость, говоря окружающим "нет" и мешая им сесть себе на шею.

Телец

Сегодня день будет склонять Тельца к бурной деятельности, но ему необходимо сдерживаться, чтобы не наломать дров! Именно сегодня Тельцу легче всего впасть в заблуждение и совершить какую-нибудь досадную оплошность. Более того, из-за своей невнимательности Телец может ошибиться даже на пустом месте, в вопросе, который он знает как свои шесть пальцев! Вот почему звезды гороскопа советуют ему сегодня взять тайм-аут и как следует отдохнуть. Ну а дела подождут - так будет надежней.

Близнецы

Сегодня звезды гороскопа советуют Близнецам посвятить как можно больше времени себе и всему, что им нравится, будь то хобби, фитнес, спа-салон, еда или шоппинг. День обещает порадовать Близнецов приятной расслабляющей атмосферой, позволяя почувствовать гармонию с миром и собой. А вот в окружении большого количества людей - в рабочем коллективе или даже на дружеской вечеринке - Близнецы будут ощущать себя не в своей тарелке. Сегодня им просто необходимо вырваться из суеты, чтобы побыть наедине с собой. Или с человеком, которого они любят.

Рак

Сегодня поведение Рака во многом зависит от того, как будут развиваться события. Звезды наделяют его запасами скрытой энергии, однако освободиться эта энергия способна лишь в авральном режиме. Так что если сегодняшний день не поставит перед Раком никаких сверхзадач, вроде аврала на работе или спасения мира, в его гороскопе будут преобладать апатия и лень. Однако достаточно случиться чему-то непредвиденному, как Рак покажет гораздо больше того, на что он обычно способен!

Лев

Сегодня в жизни Льва возможны любые случайности, в том числе и такие, которые придутся Льву не по душе. Опоздание из-за сломавшихся часов, сгоревшая яичница, "стрелка" на колготках, возникший на пустом месте спор... Все это и многое другое может ожидать Льва в этот непредсказуемый день. Чтобы свести недоразумения к минимуму, звезды гороскопа советуют Льву меньше витать в облаках и сосредоточиться на том, что его окружает. Или же принять все как есть, отложить дела и использовать день для того, чтобы набраться сил - завтра они обязательно пригодятся!

Дева

Сегодня звезды гороскопа советуют Деве погрузиться в фантастический мир виртуальной реальности! Чтобы начать путешествие в Матрицу, Деве достаточно открыть интересную книгу или купить билет на фильм. Яркое воображение, которым наделяет Деву сегодняшний день, сделает все остальное: Дева получит истинное удовольствие, созерцая несуществующие, но такие реальные, миры. Это поможет ей отдохнуть от обыденных дел и зарядиться позитивной энергией. Тем более что к решению конкретных задач день ее все равно не склоняет.

Весы

Сегодня звезды гороскопа не советуют Весам браться за любые дела, где они вынуждены полагаться на других, - вольно или невольно окружающие способны их подвести. Это касается любых задач и вопросов, которые Весам сегодня придется решать, будь то рабочие или личные. Чтобы дела в течение дня продвигались гладко, Весам необходимо надеяться лишь на одного человека на свете: на себя самого. Ну а проекты, требующие слаженных коллективных действий, лучше отложить на потом.

Скорпион

Сегодня Скорпион рискует стать объектом нападок и придирок со стороны окружающих. В первую очередь это касается дальних знакомых и коллег, однако не исключено, что даже от любимого человека или лучших друзей Скорпиону сегодня придется выслушать свою порцию критики. Возможно, кто-то из окружающих будет недоволен его словами, внешним видом или продуктивностью работы. Кто бы это ни был, он об этом пожалеет: если Скорпиона сегодня как следует разозлить, он не полезет за словом в карман и сумеет дать отпор обидчику!

Стрелец

Сегодня звезды гороскопа предвещают Стрельцу отличный день, когда он способен демонстрировать окружающим лидерские качества и победный настрой! При этом чем больше сложностей будет на его пути, тем лучше: Стрелец способен войти в боевой азарт, убирая с пути соперников и преодолевая преграды. Звезды гороскопа советуют Стрельцу сегодня не мелочиться, а взяться за те дела, в которых он видит самый большой потенциал. Его взрывная энергичность и целеустремленность помогут ему сделать шаг навстречу успеху. Но есть условие - в этот день нельзя поддаваться негативу и раздражению, иначе вся ваша бурная энергия обернется против вас.

Козерог

Сегодня отличительной чертой в гороскопе Козерога может стать недостаток уверенности в себе и бесконечные колебания. Из-за такого настроя Козерогу сегодня будет сложно принять любое решение, даже если от него потребуется всего лишь выбрать одно платье из двух. Если же ситуация потребует от него стремительных действий, Козерог рискует "зависнуть" или совершить необдуманный шаг. Чтобы этого не произошло, сегодня ему необходимо сохранять хладнокровие. А лучше - избегать любых ответственных шагов.

Водолей

Сегодня ситуация может заставить Водолея отказаться от каких-то своих планов. Речь может идти о чем угодно - о планах на вечер, на отпуск, на свидание, на ремонт... Если это произойдет, звезды гороскопа советуют Водолею смириться. Поступившись чем-то сегодня, Водолей не пожалеет - со временем это способно приблизить его к цели и обеспечить успех. А вот чего Водолею точно не стоит делать, так это жаловаться на свои проблемы окружающим. Помните, девяноста процентам людей ваши проблемы не интересны, а остальные десять рады, что они у вас есть.

Рыбы

Сегодня в гороскопе Рыб будет преобладать внутреннее равновесие и желание поделиться с окружающими своим позитивом. Благодаря этому, Рыбы будут склонны проявлять повышенную заботу о тех, кто находится с ними рядом. Сегодня они могут взять кого-то под свою опеку, помочь делом или дружеским советом, выслушать. Впрочем, от такой благотворительности Рыбы не останутся внакладе - благодарность окружающих поднимет Рыб и в чужих, и в собственных глазах.