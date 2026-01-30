Хикмет Гаджиев встретился с послом Туркменистана

Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Азербайджанской Республике Гурбанмаммет Элясов провёл встречу с Помощником Президента Азербайджана, заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство иностранных дел Туркменистана, в ходе встречи стороны "сверили часы" по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и высоко оценили итоги 2025 года, отметив его как новую яркую страницу в истории туркмено-азербайджанских отношений. Подчеркнуто, что прошедший год отличался насыщенной повесткой, включавшей взаимные визиты на высшем уровне, а также активное развитие культурно-гуманитарного обмена.

Особо отмечалось, что благодаря инициативам Президентов Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Азербайджана Ильхама Алиева, а также Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, двусторонние отношения развиваются в духе братства и стратегического партнерства, активно укрепляется сотрудничество в энергетической, транспортной (в том числе в рамках Серединного коридора), торговой и культурной сферах.

В ходе встречи также рассмотрен ряд вопросов, связанных с предстоящими международными форумами, встречами и другими мероприятиями, запланированными на 2026 год, как в Туркменистане, так и в Азербайджанской Республике.

Отдельное внимание было уделено предстоящей 8-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, которая состоится осенью 2026 года в Туркменистане. Было подчеркнуто, что участие Азербайджана впервые в данном формате в качестве полноправного участника станет важным шагом в дальнейшем укреплении регионального сотрудничества и диалога.