В Баку обсудили ход реализации Национальной водородной стратегии

В Министерстве энергетики Азербайджана состоялось заседание Рабочей группы по реализации Национальной водородной стратегии Азербайджана с участием представителей компании DNV Energy Systems Germany GmbH.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство, заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов подчеркнул, что Азербайджан обладает значительным потенциалом для производства водорода.

Он отметил, что в рамках первого этапа проекта "Подготовка Национальной водородной стратегии Азербайджана и плана её реализации" документ "Национальное стратегическое видение по водороду" был разработан при технической поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и представлен в ходе конференции COP29.

Для начала второго этапа проекта при поддержке ЕБРР был проведен тендер, по итогам которого победителем признана компания DNV Energy Systems Germany GmbH. План реализации стратегии планируется подготовить в первой половине текущего года.

В ходе заседания представитель компании DNV Energy Systems Germany GmbH Илка Левингтон выступила с презентацией, посвященной вопросам реализации Национальной водородной стратегии Азербайджана. Были обсуждены правовые и другие аспекты производства водорода в стране.

Также определены приоритетные направления следующего этапа, согласованы конкретные цели и задачи, поставленные перед Рабочей группой.