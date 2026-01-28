Житель Хырдалана отравился угарным газом

В Хырдалане зафиксирован смертельный случай отравления угарным газом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, трагический инцидент произошел в частном жилом доме, расположенном в 26-м квартале города Хырдалан.

Согласно информации, житель города Рахиб Ганбаров, скончался в ванной комнате собственного дома в результате отравления угарным газом.

По данному факту проводится расследование.