https://news.day.az/society/1812390.html Житель Хырдалана отравился угарным газом В Хырдалане зафиксирован смертельный случай отравления угарным газом. Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, трагический инцидент произошел в частном жилом доме, расположенном в 26-м квартале города Хырдалан.
Житель Хырдалана отравился угарным газом
В Хырдалане зафиксирован смертельный случай отравления угарным газом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, трагический инцидент произошел в частном жилом доме, расположенном в 26-м квартале города Хырдалан.
Согласно информации, житель города Рахиб Ганбаров, скончался в ванной комнате собственного дома в результате отравления угарным газом.
По данному факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре