Новое правило уведомления о штрафах водителей могут ввести в Азербайджане

Требование о размещении копии постановления об административном правонарушении за нарушение правил на лобовом стекле транспортного средства будет отменено.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в законопроекте о внесении изменений в закон "О дорожном движении", обсужденном сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

В законопроекте отмечается, что в нормах, регулирующих государственную регистрацию транспортных средств, их техническое состояние и прохождение техосмотра, а также выдачу, замену и возврат водительских удостоверений, устанавливается обязанность доставки документов лицам, в отношении которых вынесено электронное постановление по делу об административном правонарушении.

Согласно Кодексу об административных проступках, моментом официального вручения решения считается время его вынесения. В предлагаемом изменении временем официального вручения документов будет считаться момент получения SMS-уведомления лицом, в отношении которого ведется производство по делу, либо момент ознакомления с соответствующими документами.

Кроме того, законопроектом предлагается отменить требование о размещении копии постановления об административном правонарушении на лобовом стекле автомобиля при нарушении правил остановки, стоянки и парковки.

Это связано с тем, что доставка документов осуществляется в режиме реального времени, что делает бумажный формат излишним.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.