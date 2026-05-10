Азербайджан внимательно следит за процессами в Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в беседе с журналистами во время посещения Аллеи почетного захоронения по случаю 103-й годовщины со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Он отметил, что Армения находится на пороге большого политического процесса.

"7 июня в Армении пройдут парламентские выборы. Эти выборы имеют для Армении большое значение. Должно быть сформировано правительство. Идет напряженная борьба. В этой борьбе различные силы используют разные инструменты. К сожалению, в политических кругах Армении есть люди с реваншистскими взглядами в отношении Азербайджана. Они открыто демонстрируют это и в предвыборный период. Мы понимаем, что это не может иметь положительных последствий для Армении. Мы надеемся, что армянский избиратель также даст этому правильную оценку. Мы внимательно следим за процессами и рассматриваем выступления этих и других групп. При этом нашу политику мы строим на основе национальных интересов", - заявил министр.