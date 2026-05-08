У Моуринью появился реальный шанс вернуться в "Реал"

Переговоры между мадридским "Реалом" и Жозе Моуринью продолжаются.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, руководство испанского гранда рассматривает возможность возвращения португальского специалиста на пост главного тренера команды.

По информации источника, "Реал" изучал и другие кандидатуры, включая Маурисио Почеттино, Юргена Клоппа, Массимилиано Аллегри и Дидье Дешама, однако ни один из них не вызвал у клуба такого интереса, как Моуринью.

"Переговоры продолжаются, агент Жорже Мендеш работает от имени Жозе Моуринью. Изначальная позиция 63-летнего тренера уже обозначена, и пока Флорентино Перес обдумывает свое решение", - отмечается в публикации.

Также сообщается, что в контракте Моуринью с "Бенфикой" прописана опция выкупа примерно за 3 миллиона евро. Этот пункт может быть активирован в течение 10 дней после завершения сезона.

Напомним, Жозе Моуринью уже работал в "Реале" с 2010 по 2013 год. Под его руководством мадридский клуб выиграл чемпионат Испании, Кубок страны и Суперкубок Испании.