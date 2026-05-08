На следующей неделе будет 3 нерабочих дня

На следующей неделе будет три нерабочих дня.

Как сообщает Day.Az, 9 Мая - День Победы над фашизмом - в этом году выпадает на выходной день.

Согласно Трудовому кодексу, если праздничный день приходится на субботу или воскресенье, следующий рабочий день считается нерабочим. В связи с этим выходной переносится на понедельник, 11 мая.

Таким образом, на следующей неделе граждане будут работать только четыре дня.