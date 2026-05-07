Перечислены признаки скорой смерти роутера

езкое падение скорости и ошибки при подключении к сети могут свидетельствовать о скорой смерти роутера.

По словам авторов, роутеры обычно служат много лет, однако даже такие надежные устройства могут преждевременно выйти из строя. Одним из признаков скорой поломки специалисты назвали проблемы с дальностью сигнала. Скорее всего, в этом случае возникают проблемы с питанием, и антенны роутера перестают стабильно получать необходимую энергию.

В числе факторов, которые указывают на необходимость замены оборудования, авторы назвали резко упавшую скорость интернета. На это могут указывать неожиданные задержки, частая буферизация или незначительные подтормаживания во время трансляции видео. Также обычно роутеры, срок жизни которых подходит к концу, перестают корректно работать при большом количестве одновременно подключенных устройств.

Как рассказали журналисты, иногда на роутер нельзя установить новую версию прошивки. Формально девайс продолжает работать, но его производитель уже прекратил поддержку и не выпускает для устройства обновления. В этом случае специалисты также посоветовали поменять девайс.