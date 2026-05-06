Провокаторша Линдси Снелл разгоняет фейки вокруг экс-посла Израиля в Азербайджане

Автор: Мехти Ахмедзаде

В конце апреля министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назначил экс-посла в Азербайджане Джорджа Дика специальным посланником по связям с христианским миром. Назначение призвано углубить связи Израиля с христианскими общинами по всему миру. Новость эта почему-то очень не понравилась армянскому лобби - на дипломата с тех пор организовывается своего рода попытка онлайн-травли.

Для начала напомню, что Дик - опытный дипломат с 18-летним стажем. До недавнего времени он занимал пост посла Израиля в Азербайджане, став первым послом-христианином в истории страны. Он также был удостоен звания выдающегося руководителя в министерстве иностранных дел. Джордж Дик является представителем арабской христианской общины Яффо и принимает активное участие в её жизни с юных лет. Его отец, Йосеф Дик, на протяжении многих лет был председателем греко-православной общины Яффо и Израиля.

"Государство Израиль придает огромное значение своим отношениям с христианским миром и своими христианскими друзьями во всем мире. Я уверен, что Джордж, уважаемый и опытный дипломат, внесет большой вклад в углубление дружбы и укрепление связей между государством Израиль и христианским миром", - подчеркнул глава израильского МИД.

Тем не менее, в соцсети Х активно распространялись и распространяются публикации и комментарии с осуждением деятельности Дика. По факту дипломат не сделал ничего плохого. Он просто был послом в Азербайджане, что является достаточной причиной для агентов армянских лоббистов устраивать истерики.

Одной из таких истеричек является провокаторша Линдси Снелл. Она именует себя "независимой журналисткой", хотя очень зависит от подкормки со стороны армянского лобби.

Заметив в сети выступление Джорджа Дика о том, что Азербайджан восстановил свою территориальность, а теперь возрождает Агдам, Физули, Зангилан, Шушу, она попыталась дискредитировать бывшего посла.

Соврал ли в этом видео экс-посол? Нет. Сказал ли что-то лишнее? Тоже нет. Но Снелл, отличающаяся особенным умением написать чушь, заявила, что Джордж Дик, внимание, "празднует этническую чистку христиан армян из Карабаха", а лоббистские и реваншистские медиапомойки начали раскручивать и распространять эти выдумки.

Сама Линдси прекрасно понимает, что исход армян из Карабаха никак не является этнической чисткой, ибо никакого насилия и агрессии против мирного населения не было предпринято. Напротив, им было предложено остаться, на что те ответили отказом и уехали обратно в Армению. Она давно работает как политическая обслуга, типичная журналюга на заказ, для которой факты являются расходным материалом.

Любое мнение Линдси, что бы она ни написала, не является полезным или необходимым. Осужденная уголовница с запятнанной репутацией и сомнительными профессиональными достижениями берется судить дипломата, чей опыт и статус несопоставимы с ее уровнем. Такой персонаж может шуметь в соцсетях сколько угодно, но к реальности и настоящей журналистике это никогда не будет иметь никакого отношения. Деньги лоббисты платят ей зря.