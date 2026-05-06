В небе над Бразилией увидели «цунами» - ВИДЕО
Посетители пляжа Ривьера-де-Сан-Лоренсу стали свидетелями редкого и пугающего атмосферного явления, которое специалисты назвали "цунами в небе".
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Огромное цилиндрическое образование, известное как "катящееся облако", пронеслось над побережьем, заставив отдыхающих в спешке покинуть пляж.
Это редкое, низкорасположенное горизонтальное облако трубчатой формы, которое создавало визуальный эффект вращающегося цилиндра или гигантской волны. Облако сопровождалось шквалистым ветром, скорость которого местами превышала 60 км/ч.
Представляем вашему вниманию данное видео:
