В небе над Бразилией увидели «цунами»

Посетители пляжа Ривьера-де-Сан-Лоренсу стали свидетелями редкого и пугающего атмосферного явления, которое специалисты назвали "цунами в небе".

Огромное цилиндрическое образование, известное как "катящееся облако", пронеслось над побережьем, заставив отдыхающих в спешке покинуть пляж. 

Это редкое, низкорасположенное горизонтальное облако трубчатой формы, которое создавало визуальный эффект вращающегося цилиндра или гигантской волны. Облако сопровождалось шквалистым ветром, скорость которого местами превышала 60 км/ч.

