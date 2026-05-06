Сегодня через Азербайджан в Армению будут отправлены удобрения и зерно

Сегодня транзитом через Азербайджан будет осуществлена очередная поставка из России в Армению.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, со станции Баладжары в Армению будут отправлены 4 вагона удобрений и 4 вагона зерна.

На сегодняшний день через Азербайджан транзитом из России в Армению уже было перевезено более 25 тысяч тонн зерна, около 2 тысяч тонн удобрений и 68 тонн гречихи.

Напомним, что наряду с транзитными перевозками продолжается и экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению. На данный момент в Армению поставлено более 8500 тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина АИ-92 и 2955 тонн бензина АИ-95.