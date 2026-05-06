Беларусь вручила Армении ноту протеста

Министерство иностранных дел Беларуси вручило ноту протеста временному поверенному в делах Армении Артуру Саргсяну.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

"Временному поверенному Артуру Саргсяну был заявлен решительный протест и вручена нота в связи с недавними недружественными действиями армянской стороны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД Беларуси.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что "Армения не должна стать губернией и управляться, как Беларусь".

В МИД Беларуси выступили с ответной реакцией на это высказывание.