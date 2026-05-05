Азербайджан будет экспортировать в Китай новые продукты

Азербайджан будет экспортировать в Китай фундук и миндаль.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Агентства продовольственной безопасности Гошгар Тахмазли на 19-й Азербайджанской международной выставке и форуме "Сельское хозяйство" в Баку.

Он отметил, что приведение системы продовольственной безопасности в соответствие с международными стандартами создало возможности для выхода на рынок такой страны, как Китай: "Таким образом, мы достигли соглашения с Китаем по экспорту миндаля и фундука. Ведутся работы по расширению экспорта ряда продовольственных товаров".

Г.Тахмазли сказал, что одним из наиболее важных вопросов в стране является обеспечение здоровья животных:

"Объявление Азербайджана страной, свободной от птичьего гриппа и чумы мелкого рогатого скота, привело к расширению экспорта продукции в данной сфере во многие страны мира. То же самое можно сказать и о рыбе и икре. Экспорт продукции, находящейся под контролем в области продовольственной, ветеринарной и фитосанитарной безопасности, успешно осуществляется в семьдесят три страны мира.

Одним из важных вопросов с точки зрения продовольственной безопасности является проведение идентификации животных. Реализация этого позволит отслеживать животных как при импорте, так и на территории страны".