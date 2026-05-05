Сотрудничество между Азербайджаном и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) с каждым годом становится все более прочным.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня в Баку на 19-й Азербайджанской международной выставке и форуме "Сельское хозяйство" в Баку представитель ФАО в Азербайджане Мухаммед Насар Хаят.

Он отметил, что ФАО испытывает гордость от того, что является частью самой важной и авторитетной платформы года, объединяющей стороны, приверженные укреплению продовольственной безопасности и развитию устойчивого сельского хозяйства. Нынешняя выставка проходит в крайне чувствительный и значимый период для агропродовольственного сектора.

Представитель ФАО сказал, что в нестабильном мире, характеризующемся сбоями в цепочках поставок и давлением, вызванным изменением климата, важность устойчивого, инновационного и самодостаточного сельского хозяйства никогда не была столь велика:

"Ключевые направления программы этого года как раз отражают эту реальность и тесно согласуются как с мандатом ФАО, так и с приоритетами Азербайджана.

В этом году особое внимание уделяется роли женщин-фермеров. Важно подчеркнуть их жизненно значимый, но зачастую недостаточно заметный вклад в сельское хозяйство и продовольственные системы. Устранение барьеров, с которыми сталкиваются женщины, может привести к повышению производительности, улучшению питания и повышению устойчивости.

Изменчивость климата продолжает создавать серьезные проблемы для фермеров. Поэтому эффективное использование водных ресурсов, сохранение здоровья почв, использование цифровых инструментов и построение современных цепочек создания стоимости - это уже не выбор, а необходимость. Выставка Caspian Agro играет важную роль в реализации этих приоритетов, соединяя инновации с реальным применением".

М. Насар подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и ФАО с каждым годом становится все более прочным: "Совместными усилиями внедряются более эффективные ирригационные системы, укрепляются кооперативы, поддерживается устойчивое управление земельными и водными ресурсами, а фермеры усиливаются с помощью обучения и цифровых инструментов. Эти инициативы служат не только повышению производительности, но и улучшению благосостояния людей, сохранению экосистем и созданию новых возможностей для сельских общин.

Сельское хозяйство остается одним из главных столпов идентичности и экономического развития Азербайджана. По мере модернизации сектора ФАО продолжает поддерживать фермеров в их адаптации и развитии, способствуя внедрению инноваций, разработке политики, цифровой трансформации и климатически устойчивым решениям.

Однако мы понимаем, что истинная трансформация возможна только совместными усилиями. Правительства, международные организации, частный сектор, академические круги, фермеры и общины - все играют важную роль в построении устойчивого и продуктивного сельскохозяйственного будущего.

Отмечая достижения агропродовольственного сектора Азербайджана и продвигаясь к новым горизонтам сотрудничества, я выражаю благодарность каждому из вас за поддержку и самоотверженность, проявленные в этой сфере.

Caspian Agro - это не просто выставка. Это пространство для обучения, сотрудничества, творчества и партнерства. Идеи, обсуждаемые здесь, будут влиять на формирование продовольственных систем в ближайшие годы.

Работая вместе во имя более устойчивого сельскохозяйственного будущего, мы понимаем, что делаем это не только для будущих поколений, но и для самих себя. Наша общая цель - построить мир, где процветает земля, общины живут в благополучии, а каждый человек имеет достойное питание", - отметил М. Насар.