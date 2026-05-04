Apple при новом CEO усилит инвестиции в разработки

С приходом нового генерального директора Джона Тернуса компания Apple усилит фокус на инвестициях в разработку продуктов. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уже 1 сентября 2026 года Тернус сменит Тима Кука на посту главы Apple. В рамках обновленной стратегии Apple может увеличить долю средств, направляемых на исследования и разработку, сократив объемы возврата капитала акционерам. Эта практика активно применялась с 2012 года.

По данным источников, такой подход позволит компании действовать более гибко в условиях усиливающейся конкуренции и ускоренного технологического развития. При этом Тернус не намерен полностью отказываться от ключевых элементов финансовой политики, сформированной при Куке.

Кроме того, в среднесрочной перспективе Apple планирует вывести на рынок около десяти новых категорий устройств. Одним из первых таких продуктов может стать складной iPhone, запуск которого ожидается осенью 2026 года вместе с флагманскими iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

При этом базовый iPhone 18, по слухам, представят лишь в начале 2027 года.