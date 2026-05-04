Энергия, инвестиции и коридоры

Автор: Ибрагим Алиев

Сегодня в Азербайджан с визитом прибудет премьер-министр Италии Джорджа Мелони, и эта поездка уже рассматривается как очередной значимый этап в развитии отношений между Баку и Римом. В последние дни итальянские СМИ активно освещают азербайджано-итальянскую повестку, акцентируя внимание на энергетике, транспортных коридорах, экономическом сотрудничестве и усиливающейся роли Азербайджана в системе связей между Европой и Каспийским регионом.

Повышенное внимание итальянской прессы, возникшее накануне визита Мелони, связано и с активизацией политических контактов между двумя странами. К примеру, в этом контексте отмечалась встреча заместителя министра иностранных дел Италии Эдмондо Чириелли со специальным представителем Президента Азербайджана Эльчином Амирбековым. Стороны обсудили региональные и международные вопросы, политический диалог, экономическое сотрудничество и выполнение Плана действий, согласованного в январе в рамках азербайджано-итальянской межправительственной комиссии. Кроме того, как сообщают итальянские СМИ, Амирбеков провел встречи с дипломатическим советником премьер-министра этой страны Фабрицио Саджо, вице-председателем Сената Личией Ронцулли, вице-председателем Палаты депутатов Джорджо Муле и председателем Комиссии Сената по международным связям и обороне Маурицио Гаспарри.

Такая плотность встреч за несколько дней говорит об одном: стороны приходят на переговоры не с чистого листа. Повестка сформирована, позиции согласованы, осталось придать им политический импульс. Для Баку это возможность еще больше укрепить стратегическое партнерство с одной из ключевых стран Европейского союза, а для Рима - шанс расширить сотрудничество с надежным партнером в энергетике, инфраструктуре, промышленности и логистике.

В основе всего - План действий на 2026-2027 годы, принятый после шестого заседания Азербайджано-итальянской Межправительственной комиссии. Документ примечателен своим охватом: здравоохранение, инфраструктура, космос, агропром, таможня, туризм, гуманитарное разминирование. Когда два государства фиксируют сотрудничество в таком диапазоне тем, это перестаёт быть дипломатической вежливостью - это серьезная заявка на стратегическое партнерство.

Расширение сфер взаимодействия, зафиксированное в этом документе, важно еще и потому, что Италия стремится придать экономическому диалогу более прикладной характер. Участие в январских переговорах таких структур, как ICE, SACE, CDP, Simest, Eni, Italferr и Confapi, показывает, что Рим рассматривает Азербайджан как площадку для проектов, инвестиций и долгосрочных контрактов.

При этом энергетика, которая долгое время была главным стержнем двусторонних отношений, сохраняет центральное место в диалоге Баку и Рима. Через Трансадриатический газопровод (TAP) азербайджанский газ течет в Европу, и Италия занимает в этой цепочке особое место: она и крупнейший получатель, и важный узел распределения. В 2025 году Азербайджан поставил в Италию 9,5 млрд кубометров газа по TAP - это около 16% всего итальянского газового импорта. С момента запуска трубопровода в коммерческую эксплуатацию в Европу ушло более 50 млрд кубометров азербайджанского газа, и львиная доля этого объёма - 45,4 из 54,3 млрд - осела именно в Италии. Теперь к этому добавились поставки SOCAR в Германию и Австрию через итальянскую территорию: Рим становится частью более широкой европейской схемы, связывающей Каспий с Центральной Европой.

Энергетическая связка, ставшая фундаментом доверия между двумя странами, дополняется серьезной торгово-инвестиционной базой. Экономические показатели, которые были озвучены в Баку в январе 2026 года, также объясняют высокий уровень внимания к предстоящему визиту. На Италию приходится около четверти внешнеторгового оборота Азербайджана и почти половина его экспорта, а взаимные инвестиции уже достигли значительных объемов. Азербайджанские инвестиции в Италию оцениваются в 342 миллиона долларов, итальянские инвестиции в Азербайджан - в 805 миллионов долларов, а портфель Государственного нефтяного фонда Азербайджана в Италии составляет около 2,8 миллиарда долларов.

На этом фоне визит Джорджи Мелони может стать моментом уточнения ключевых приоритетов. Баку и Рим уже имеют политическую базу, энергетические связи, торговую динамику и институциональные механизмы, поэтому главным вопросом становится переход от общих формулировок к проектам с понятными сроками, участниками и финансовыми параметрами.

Логичным продолжением этой повестки, учитывая европейский курс на энергетический переход, становится сотрудничество в сфере зеленой энергетики. Итальянская компания CESI участвует в качестве консультанта по проектам "Каспий - Черное море - Европа" и "Центральная Азия - Азербайджанский зеленый энергетический коридор", которые в перспективе могут связать Каспийский регион с европейскими рынками электроэнергии.

Такие проекты, рассчитанные на долгосрочную перспективу, способны расширить содержание азербайджано-итальянского партнерства. Если сегодня основой взаимодействия выступают газ, торговля и промышленная кооперация, то в ближайшие годы к ним могут добавиться поставки зеленой энергии, новые инфраструктурные решения и более тесная интеграция Азербайджана в европейские энергетические маршруты.

Именно поэтому официальный визит премьер-министра Мелони в Азербайджан получает значение не только как дипломатическое событие, но и как проверка готовности сторон перейти к более предметной работе. После переговоров внимание будет сосредоточено на подписанных документах, обозначенных проектах, участии компаний, сроках реализации и готовности сторон двигаться дальше в сферах энергетики, промышленности, логистики, космоса и гуманитарного разминирования.

Азербайджано-итальянское партнерство, которое за последние годы стало одним из самых устойчивых направлений внешнеэкономической политики Баку, подходит к новому этапу. Визит Джорджи Мелони может придать этому процессу политическое ускорение и показать, какие направления станут основой сотрудничества Баку и Рима в ближайшие годы.