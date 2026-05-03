На Бакинском марафоне чувствуется спортивный дух и поддержка

На Бакинском марафоне 2026 чувствуется спортивный дух и поддержка.

Как передает Day.Az, об этом сказала в воскресенье Trend участница из России Елена Толстых.

"Я впервые приехала в Азербайджан и принимаю участие в Бакинском марафоне и в целом впечатления хорошие, атмосфера очень тёплая. Люди доброжелательные, чувствуется спортивный дух и поддержка",- сказала она.

Участница из России отметила, что от дистанции она ожидает интересного забега и, конечно, новых эмоций.

"Отдельный фактор - ветер, который, как говорят, может добавить сложности, но это тоже часть марафонского опыта. В целом я рада, что приехала и участвую здесь",- добавила она.