На Бакинском марафоне чувствуется спортивный дух и поддержка - участница из России На Бакинском марафоне 2026 чувствуется спортивный дух и поддержка. Как передает Day.Az, об этом сказала в воскресенье Trend участница из России Елена Толстых. "Я впервые приехала в Азербайджан и принимаю участие в Бакинском марафоне и в целом впечатления хорошие, атмосфера очень тёплая.
"Я впервые приехала в Азербайджан и принимаю участие в Бакинском марафоне и в целом впечатления хорошие, атмосфера очень тёплая. Люди доброжелательные, чувствуется спортивный дух и поддержка",- сказала она.
Участница из России отметила, что от дистанции она ожидает интересного забега и, конечно, новых эмоций.
"Отдельный фактор - ветер, который, как говорят, может добавить сложности, но это тоже часть марафонского опыта. В целом я рада, что приехала и участвую здесь",- добавила она.
