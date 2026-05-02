В Каспийском море произошло землетрясение.

Об этом Day.Az сообщили в Бюро по исследованию землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы.

Было отмечено, что магнитуда землетрясения, зафиксированного в 09:50 по местному времени, составила 3,0.

Очаг землетрясения залегал на глубине 27 километров.