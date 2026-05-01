Посол ЕС в Азербайджане вызвана в МИД

1 мая посол Европейского союза в Азербайджанской Республике Марияна Куюнджич вызвана в Министерство иностранных дел.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД, в ходе встречи были решительно осуждены необоснованные и предвзятые положения, содержащиеся в резолюции, принятой Европейским парламентом 30 апреля, и в этой связи ей была вручена нота протеста.

Было подчеркнуто, что положения данной резолюции искажают реальность, противоречат принципам объективности, а также обязательствам по уважению суверенитета и территориальной целостности государств. Отмечено, что подобный подход Европейского парламента негативно влияет на процесс нормализации в регионе, а также на перспективы отношений между Азербайджаном и Европейским союзом.

Указано, что содержащиеся в резолюции утверждения о возвращении армянских жителей в Карабахский регион являются полностью необоснованными, а подобные призывы носят характер вмешательства во внутренние дела Азербайджана. Подчеркнуто, что, несмотря на представленный в 2023 году в соответствии с Конституцией Азербайджана план реинтеграции, армянские жители покинули регион на добровольной основе, а заявления, утверждающие обратное, являются неверными.

В ходе встречи также было отмечено, что призывы к освобождению лиц армянского происхождения, представляемых как "военнопленные", с правовой точки зрения являются неприемлемыми. Азербайджанская сторона, проявляя гуманизм, освободила многих заключенных и предпринимала шаги по укреплению доверия, тогда как лица, в отношении которых вынесены судебные приговоры, совершили ряд тяжких преступлений, включая терроризм, диверсии и военные преступления.

Подчеркнуто, что утверждения о "разрушении культурного и религиозного наследия" являются полностью необоснованными и неприемлемыми. Вместе с тем отмечено, что факты масштабного разрушения и осквернения культурного и религиозного наследия Азербайджана в период оккупации не получили должной оценки со стороны европейских институтов.

В ходе встречи азербайджанская сторона призвала ЕС воздерживаться от подобных шагов, наносящих ущерб отношениям между Азербайджаном и ЕС, а также процессу мира и нормализации в регионе.