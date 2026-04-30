Турция представила новый дрон-камикадзе

Турецкая компания Baykar представила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа камикадзе под названием Mizrak, управляемый искусственным интеллектом.

Компания показала кадры боевых испытаний аппарата накануне его публичной презентации на выставке SAHA 2026.

Система способна патрулировать заданную территорию, автономно обнаруживать цели и наносить точные удары даже при отсутствии GPS-сигнала. Дрон также рассчитан на действия в составе "роя" и выполнение дальних миссий на расстояние более 1000 км.