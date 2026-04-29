В Баку задержали совершавших кражи из автомобилей лиц

28 апреля на территории поселка Бакиханов Сабунчинского района из автомобиля марки KIA, принадлежащего одному из жителей, были похищены ценные вещи водителя.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел.

Отмечается, что в результате мероприятий, проведенных сотрудниками 13-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции, были задержаны подозреваемые в совершении преступления - ранее судимый 37-летний Махир Мамедов и 28-летний Эльвин Мехтиев, находившиеся в розыске за другие преступления.

Момент кражи из автомобиля также был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

В ходе расследования установлено, что задержанные также совершили еще одну кражу в столице - из другого автомобиля марки KIA они похитили кошелек с 270 манатами, банковскими картами и документами.

Кроме того, у них было обнаружено психотропное вещество метамфетамин, приобретенное для личного употребления.

По данному факту расследование продолжается.