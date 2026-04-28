В Баку пройдет масштабная олимпиада искусств с участием около 2000 молодых талантов

2-3 мая 2026 года в столице Азербайджана состоится масштабное событие Arts Olimpia/İncəsənət Olimpiadası 2026, которое объединит около 2000 участников со всей страны, организованное Союзом молодежи Азербайджана и Ассоциацией танца Азербайджана при участии партнерских организаций, сообщили Trend Life в пресс-службе АТА, передает Day.Az.

Президент Ассоциации танца Азербайджана и руководитель отдела культуры Союза молодёжи Азербайджана Азиз Азизов подчеркнул значимость подобных конкурсов для развития творческого потенциала молодежи и популяризации искусства среди детей и подростков.

Соревнования пройдут в течение двух дней - 2 и 3 мая, начиная с 09:00, одновременно в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова и Азербайджанской государственной детской филармонии.

В рамках Arts Olimpia 2026 участники продемонстрируют свои способности в различных направлениях искусства: народное, академическое, эстрадное исполнительство, театр, художественное чтение, вокал, хореография

Arts Olimpia 2026 направлено на выявление и поддержку молодых талантов, развитие творческого потенциала детей и молодежи, а также продвижение культурного наследия Азербайджана.