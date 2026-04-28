https://news.day.az/politics/1830825.html
Завершился визит премьера Чехии в Азербайджан - ФОТО
28 апреля завершился официальный визит Премьер-министра Чешской Республики Андрея Бабиша в Азербайджанскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Габалинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Премьер-министра Чехии Андрея Бабиша провожали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и другие официальные лица.
