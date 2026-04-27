В Азербайджане амнистия затронула более 22 тысяч человек

Амнистия, объявленная в связи с "Годом Конституции и суверенитета", распространилась на 22 935 человек.

Как передает Day.Az, об этом проинформировала пресс-служба Министерства юстиции.

"Данное решение, являющееся очередным проявлением гуманистической политики государства, по числу лиц, на которых оно распространяется, является самой масштабной амнистией из принятых до настоящего времени. Так, этот акт амнистии, являющийся 13-м по счету, в целом распространился на 22 935 человек.

Из числа лиц, на которых распространена амнистия, 5 348 человек освобождены от наказания в виде лишения свободы на определенный срок. Кроме того, неотбытая часть наказания в виде лишения свободы у 3 555 осужденных сокращена на 6 месяцев", - говорится в информации.

Отмечено, что в общей сложности принятые с 1996 года 13 актов амнистии еще раз демонстрируют приоритет, который государство в своей уголовной политике отдает гуманизму, более эффективному обеспечению прав человека, социальной справедливости.