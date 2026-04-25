Мы можем наладить очень глубокое сотрудничество в сфере безопасности

Что касается оборонной промышленности, то безопасность - это сфера, где мы можем наладить очень глубокое сотрудничество. Чтобы достичь этой цели, мы должны много работать.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Украины Володимир Зеленский в заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.

"У нас состоялись переговоры в трехстороннем и других форматах. Часть из них проходила в Турции, а затем мы встречались с нашими американскими партнерами в Женеве. Если российская сторона также выберет дипломатию, то мы также хотели бы провести наши переговоры в Азербайджане", - подчеркнул Президент Украины.