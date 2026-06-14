В Азербайджане восстанавливают 25 дорог после ливней

Сильные ливни и паводки, наблюдавшиеся в марте-апреле текущего года, нанесли серьезный ущерб дорожной инфраструктуре в Баку и ряде регионов страны.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA), для устранения последствий стихии и минимизации подобных рисков в будущем начаты неотложные работы.

В настоящее время восстановительные работы ведутся на 25 автомобильных дорогах в Баку и восьми районах страны - Губинском, Гусарском, Хачмазском, Шабранском, Сиязанском, Хызинском, Агсуинском и Исмаиллинском. В рамках работ ремонтируются поврежденные участки дорог, мосты и водопропускные сооружения, а также усиливаются меры защиты на наиболее уязвимых территориях.

Цель проводимых мероприятий - обеспечить безопасное и бесперебойное движение транспорта, а также полностью восстановить межрегиональное транспортное сообщение. Кроме того, реализуются дополнительные превентивные меры для предотвращения возможных рисков в период интенсивных осадков.