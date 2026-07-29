Стало известно, сколько солнечных мощностей установлено на освобожденных территориях

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана установлены солнечные панели общей мощностью свыше 8 тысяч кВт.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации, опубликованном на сайте министерства энергетики Азербайджана.

Отмечается, что в министерстве энергетики состоялось 13-е заседание Рабочей группы по координации и мониторингу внедрения зеленых технологий и энергоэффективности на освобожденных территориях.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов рассказал о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, объявленных по инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева "Зоной зеленой энергии". Министр подчеркнул, что развитие Карабаха и Восточного Зангезура на основе принципов зеленых технологий и энергоэффективности уже стало образцовой моделью, а положительная динамика результатов проводимых мониторингов вновь подтверждает это.

"Было отмечено, что с момента предыдущего заседания в ходе рабочих поездок главы государства в города Джебраил, Зангилан, Ходжалы, Физули, Ханкенди, Шушу и Агдам, а также Ходжавендский и Лачинский районы были заложены фундаменты и введены в эксплуатацию жилые населенные пункты, объекты социальной и инженерной инфраструктуры, включая энергетические объекты. В частности, состоялось открытие села Шукюрбейли, подстанции "Шафаг" напряжением 330 кВ ОАО "Азерэнержи" в селе Солтанлы, а также гидроэлектростанций в Лачине.

Директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии (BOEMDA) Джавид Абдуллаев представил информацию о ходе строительства солнечных электростанций в Джебраиле в рамках внедрения технологий зеленой энергетики, реализации за счет частного сектора четырех малых гидроэлектростанций в Кельбаджарском и Лачинском районах, а также о прогрессе измерительно-наблюдательных работ по подготовке к строительству ветроэлектростанции в Кяльбаджаре. Было отмечено, что потребность освобожденных территорий в электроэнергии не только полностью обеспечивается за счет зеленой энергии, но и образующиеся избыточные мощности передаются в общую энергосистему страны", - говорится в информации министерства.

Затем были заслушаны отчеты о результатах мониторинга внедрения зеленых технологий и энергоэффективности в городе Агдам, ряде сел Ходжавендского района, а также поселках Гызыл-Базар и Гадрут. Кроме того, была представлена информация о текущем состоянии регистрации граждан в качестве активных потребителей в селах Хоровлу Джебраильского района, а также Хыдырлы и Кенгерли Агдамского района.

"Сообщалось, что на сегодняшний день на освобожденных от оккупации территориях более чем на 2 500 индивидуальных жилых домах, а также общественных и социальных зданиях установлены солнечные панели общей мощностью свыше 8 000 кВт и более 8 000 светодиодных осветительных устройств. При этом 43% осветительных приборов, или около 3 500 единиц, представляют собой гибридные системы, работающие на солнечной энергии. Также была представлена информация об установке зарядных устройств для электромобилей и мерах по теплоизоляции домов и зданий.

В ходе заседания также были рассмотрены вопросы теплоснабжения жилых комплексов. По итогам обсуждений достигнута договоренность о принятии соответствующих мер для реализации выдвинутых предложений", - передает министерство.