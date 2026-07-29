https://news.day.az/hitech/1850882.html Samsung похоронит популярное приложение Корпорация Samsung призвала пользователей смартфонов обновиться до актуальных версий операционной системы (ОС) Android, чтобы не потерять доступ к приложению Find. На это обратило внимание издание SamMobile, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Samsung похоронит популярное приложение

Наука и технологии, 29 июля 2026 18:30 (UTC +04:00) 676
Samsung похоронит популярное приложение

Корпорация Samsung призвала пользователей смартфонов обновиться до актуальных версий операционной системы (ОС) Android, чтобы не потерять доступ к приложению Find. На это обратило внимание издание SamMobile, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты профильного медиа заметили уведомления, в которых Samsung рассказала об окончании поддержку сервиса Find. В компании подчеркнули, что программа перестанет работать под управлением One UI 2.0 (Android 10) и более старых версий ОС. Пользователей старых смартфонов, которые не смогут обновиться, будет отключать от приложения уже в июле.

Find является сервисом, который позволяет отслеживать девайсы и находить потерянные устройства. В Samsung рассказали, что даже выключенный телефон будет отправлять зашифрованные Bluetooth-сигналы, которые смогут принимать и передавать дальше другие фирменные устройства. Таким образом, приложение фактически похоронят для владельцев старых аппаратов.

В компании рассказали, что пользователи устройств на базе One UI 2.0 и более ранних версий смогут ограниченно пользоваться Find. Но новые функции и обновления безопасности они больше не получат.

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