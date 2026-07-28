В Норвегии произошел взрыв на танкере с серной кислотой

В Норвегии загорелся танкер Bergstraum, перевозивший серную кислоту.

Об этом сообщает портал NRK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел днем 28 июля в муниципалитете Хвалер. По данным правоохранителей, судно село на мель, после чего произошел взрыв и на борту вспыхнул пожар.

Танкер принадлежит судоходной норвежской компании Utkilen и зарегистрирован для перевозки нефти или химикатов. На борту, по данным NRK, находятся 15 человек. Экипаж состоит из жителей Прибалтики и Филиппин. В компании отметили, что пожар на судне уже ликвидировали.

"Разлива серной кислоты пока не зафиксировано", - говорится в публикации.