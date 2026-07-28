Иран пригрозил закрыть Ормуз для ряда стран и компаний

Центральный штаб "Хатам аль-Анбия" Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что странам и компаниям, которые получат средства из заблокированных иранских активов, могут запретить проход через Ормузский пролив.

Как передает Day.Az, в заявлении отмечается, что президент США Дональд Трамп в рамках дальнейших мер против Ирана объявил о планах компенсировать ущерб судам, пострадавшим из-за угроз безопасности, связанных с действиями американских военных во время конфликта с Ираном, за счет замороженных в США иранских активов.

В штабе "Хатам аль-Анбия" заявили, что предупреждают о последствиях такого решения. Согласно заявлению, Вооруженные силы Ирана не будут разрешать проход через Ормузский пролив судам стран и компаний, которые поддержат инициативу Трампа и воспользуются средствами из заблокированных иранских активов.