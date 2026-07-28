Развитие туризма в Карабахе взбесило армянских лоббистов - ПОДРОБНОСТИ

Автор: Ибрагим Алиев

Как известно, с освобождением Карабаха от армянской оккупации был запущен процесс восстановления. В азербайджанском регионе начали строиться предприятия, дома, отели, по сей день развивается инфраструктура, запускаются новые проекты. Масштаб восстановления поражает. Всего за шесть лет Азербайджан сумел коренным образом изменить облик освобожденных территорий и вернуть им перспективу полноценной жизни. Особенно если учитывать, что за три десятка лет оккупанты ничего не построили на этой земле - они только разрушали и истощали местные ресурсы.

Данный факт, между прочем, очень раздражает армянское лобби, которое закатило истерику из-за того, что Карабахский регион Азербайджана пользуется большой популярностью среди туристов. В частности, Центр армянских исследований и анализа сфабриковал т.н. "доклад", который распространяется армяно-американским сайтом Asbarez (издание исторически связано с партией "Дашнакцутюн" и отражает позиции армянских национальных и диаспорских организаций). В нем лоббисты атакуют мировой брэнд Marriott за организацию туров в Карабах.

Самое смешное - туризм на освобожденных территориях они называют "геноцидным".

В "докладе" утверждается, что "Азербайджан эксплуатирует ресурсы и богатства ̶а̶р̶ц̶а̶х̶а̶". Asbarez намерен регулярно публиковать, "что строится, кто ведет строительство, кто его финансирует, кому платят и кто получает кровавую прибыль от уничтожения целой цивилизации, ее народа и культуры".

Лоббисты очень возмущены тем, что на платформе Marriott можно забронировать 14-часовую поездку из Баку по освобожденным территориям. В стоимость входят услуги профессионального гида, комфортабельный транспорт, посещение всех объектов и трансфер из отеля. Экскурсии проводятся на английском, русском, итальянском, турецком и испанском языках. Организаторы также оформляют разрешение на въезд в Карабахский регион.

Дополнительным раздражителем стало то, что за бронирование туристам начисляются баллы Marriott Bonvoy. Получается, что поездка в Карабах представлена на международной платформе как обычный и доступный туристический продукт. Именно это армянское лобби воспринимает как серьезную угрозу своим многолетним попыткам представить регион исключительно через призму выдуманных обвинений против Азербайджана.

Особое внимание авторы "доклада" уделили маршруту экскурсии. Среди остановок указаны Ханкенди, Шуша, Агдам и другие освобожденные города. Туристы могут увидеть новые дороги, жилые кварталы, административные здания, гостиницы, культурные объекты и символы Карабаха.

Настоящий приступ возмущения у лоббистов вызвало описание монумента "Мы и наши горы". На сайте Marriott он назван одной из наиболее известных достопримечательностей Карабахского региона и образцом местного каменного искусства. Авторы недовольны тем, что в тексте отсутствует слово "армянский", а сам объект представлен без навязанной Ереваном политической трактовки.

Не устраивает их и использование законных азербайджанских названий городов. То есть главная претензия сводится к тому, что международная туристическая платформа признает реальность и использует официальную географию Азербайджана.

Бредят лоббисты и авторы? Определенно. Еще больше их задели слова о "возрождении региона" и территории, которая вновь принимает гостей. Для армянской пропаганды сама возможность свободно путешествовать по Карабаху, видеть масштаб строительства и наблюдать возвращение мирной жизни крайне неудобна. Каждый такой турист собственными глазами убеждается, что Азербайджан восстанавливает то, что десятилетиями находилось в запустении.

Не сумев предъявить Marriott ничего конкретного, лоббисты пытаются возложить на американскую компанию ответственность за деятельность стороннего туристического оператора. Marriott указывает, что платформа работает по лицензионной модели, однако авторы требуют считать компанию виновной уже потому, что тур размещен на ее домене, использует ее бренд и позволяет получать баллы Bonvoy.

Проще говоря, армянское лобби хочет заставить Marriott отказаться от продвижения поездок в Карабах и присоединиться к информационной блокаде освобожденных территорий. Туристы не должны приезжать, иностранные компании не должны работать, а мир не должен видеть, как меняется регион. Именно такую цель преследует громкая кампания против американского бренда.

Впрочем, сколько бы армянское лобби ни сочиняло липовых "докладов", ни кричало, ни жаловалось и ни пыталось оказывать давление на международные компании, изменить реальность оно уже не сможет. Историческая справедливость восторжествовала, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, а Карабах вернулся к мирной жизни.

Сегодня здесь строятся города, открываются предприятия, возвращаются жители и развивается туризм. Регион становится доступным для гостей со всего мира, которые своими глазами видят результаты масштабного восстановления. Никакие пропагандистские материалы не способны скрыть эти перемены.

Все встало на свои места. Карабах является частью Азербайджана, его города носят свои законные названия, а будущее региона определяет азербайджанское государство. Армянскому лобби остается лишь наблюдать за этим процессом со стороны. Остановить его, повернуть время вспять или вновь навязать миру свои выдумки оно уже никогда не сможет.