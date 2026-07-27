Назван объем грузоперевозок по железной дороге Азербайджана

В январе-июне текущего года железнодорожным транспортом в Азербайджане было перевезено 3,538 миллиона тонн грузов на сумму 1,745 миллиарда долларов США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении Государственного таможенного комитета.

Согласно информации, этот показатель по сравнению с аналогичным периодом 2025 года в стоимостном выражении больше на 232,2 миллиона долларов США, или на 15,3%, а по объему - меньше на 9,136 тысячи тонн, или на 0,3%.

За отчетный период из Азербайджана железнодорожным транспортом было экспортировано около 1,343 миллиона тонн грузов на сумму 634 миллиона долларов США, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в стоимостном выражении больше на 219,7 миллиона долларов США, или на 53%, а по объему - на 5,6 тысячи тонн, или на 0,4%.

В январе-июне этого года в Азербайджан железнодорожным транспортом было импортировано 2,195 миллиона тонн грузов на сумму 1,111 миллиарда долларов США. Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом 2025 года в стоимостном выражении больше на 12,5 миллиона долларов США, или на 1,1%, а по объему - меньше на 14,8 тысячи тонн, или на 0,7%.

Отметим, что в январе-июне 2026 года в Азербайджане всеми видами транспортных средств в общей сложности было перевезено 26,450 миллиона тонн грузов на сумму 24,661 миллиарда долларов США. Это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в стоимостном выражении больше на 261 миллион долларов США, или на 1,1%, а по объему - меньше на 2,8 миллиона тонн, или на 9,6%.

За отчетный период из Азербайджана всеми видами транспорта было экспортировано в общей сложности 22,033 миллиона тонн грузов на сумму 16,320 миллиарда долларов США, что в годовом сравнении означает рост в стоимостном выражении на 3,4 миллиарда долларов США, или на 26,7%, и снижение по объему на 1,9 миллиона тонн, или на 7,8%.

В то же время в январе-июне этого года в Азербайджан всеми видами транспорта было импортировано в общей сложности 4,416 миллиона тонн грузов на сумму 8,341 миллиарда долларов США. Это по сравнению с показателем за аналогичный период 2025 года в стоимостном выражении меньше на 3,2 миллиарда долларов США, или на 27,6%, а по объему - на 941 тысячу тонн, или на 17,6%.