Азербайджан и Сербия провели очередной раунд политконсультаций

28 июля в Белграде состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Сербия.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что делегацию Азербайджанской Республики возглавил замминистра иностранных дел Фариз Рзаев, а делегацию Республики Сербия - госсекретарь министерства иностранных дел Дамьян Йович.

В ходе встречи обсуждались вопросы укрепления стратегического партнерства между двумя странами, текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в политической, экономической, энергетической и гуманитарной сферах. Стороны также обменялись мнениями по вопросам взаимодействия на международных платформах, дальнейшего развития сотрудничества в рамках различных международных организаций, а также работы, которая будет проведена в направлении расширения договорно-правовой базы между двумя странами.

В рамках политических консультаций была предоставлена подробная информация о шагах, предпринимаемых Азербайджаном в направлении продвижения устойчивого мира и сотрудничества в регионе, о гуманитарных вызовах, связанных с минной угрозой на освобожденных от оккупации территориях, а также о масштабных проектах по восстановлению и реконструкции, реализуемых на этих территориях.

В рамках визита Ф. Рзаев провел встречи с советником Президента Республики Сербия Татьяной Йович и заместителем председателя Национальной ассамблеи Республики Сербия, председателем Комитета по иностранным делам Мариной Рагуш, а также принял участие в "круглом столе" с исследователями и экспертами в Сербском институте международной политики и экономики.