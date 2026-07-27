В Конго число подтвержденных случаев Эболы выросло

Число подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола в Демократической Республике Конго достигло 3 200, из них 1 405 закончились летальным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом свидетельствуют данные, опубликованные правительством страны в воскресенье.

Власти продолжают принимать меры по сдерживанию распространения заболевания, включая выявление и изоляцию инфицированных, отслеживание контактов и проведение вакцинации в районах с повышенным риском заражения.

Эбола - тяжелое вирусное заболевание, передающееся при прямом контакте с биологическими жидкостями инфицированного человека или животного. Болезнь сопровождается высокой смертностью, однако своевременная диагностика, лечение и вакцинация позволяют существенно повысить шансы на выздоровление.

Демократическая Республика Конго неоднократно сталкивалась со вспышками Эболы. Одна из крупнейших эпидемий в истории страны была зафиксирована в восточных регионах в 2018-2020 годах, когда вирус унес жизни более двух тысяч человек. С тех пор власти совместно с Всемирной организацией здравоохранения продолжают усиливать систему эпидемиологического надзора и реагирования на новые случаи инфекции.