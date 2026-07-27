https://news.day.az/officialchronicle/1850463.html Назначен новый генеральный консул Азербайджана в Карсе Назначен новый генеральный консул Азербайджана в городе Карс Турецкой Республики. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение. Согласно распоряжению, Гошгар Аслан оглу Зейналов назначен генеральным консулом Азербайджанской Республики в городе Карс Турецкой Республики.
Назначен новый генеральный консул Азербайджана в Карсе
Назначен новый генеральный консул Азербайджана в городе Карс Турецкой Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Согласно распоряжению, Гошгар Аслан оглу Зейналов назначен генеральным консулом Азербайджанской Республики в городе Карс Турецкой Республики.
Отметим, что другим распоряжением Президента Ильхама Алиева Замин Мамед оглу Алиев был отозван с должности генерального консула Азербайджанской Республики в городе Карс Турецкой Республики.
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