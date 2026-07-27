Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам

Главное управление дорожной полиции обратилось к участникам дорожного движения в связи с сильным ветром.

Как передает Day.Az, в настоящее время в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов Азербайджана действует желтый и оранжевый уровни погодного предупреждения из-за сильного ветра.

В Главном управлении дорожной полиции призвали водителей и пешеходов быть предельно внимательными и строго соблюдать Правила дорожного движения, чтобы избежать возможных происшествий в условиях неблагоприятной погоды.

Особое внимание обращено к владельцам и водителям грузовых автомобилей с прицепами, тентованных и крупногабаритных транспортных средств. Им напомнили, что при сильном ветре движение становится значительно сложнее и опаснее, а перевозимый груз должен быть надежно закреплен.

Водителям также рекомендовано не оставлять автомобили в местах, где существует риск их повреждения из-за падения деревьев, конструкций или других объектов, а при возможности выбирать для парковки закрытые помещения.

Кроме того, в открытой местности сильный ветер поднимает пыль, что ухудшает видимость на дорогах. В связи с этим автомобилистам советуют соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию и проявлять особую осторожность при обгонах и других маневрах.

Пешеходов призвали учитывать погодные условия и воздерживаться от действий, которые могут поставить под угрозу их жизнь и здоровье, а также безопасность других участников дорожного движения.