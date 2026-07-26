Теракт в Берлине - Мерц пообещал скорейшее задержание виновных

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что правительство ФРГ сделает все возможное, чтобы привлечь к ответственности виновных в совершении наезда на автомобиле на группу людей в районе парка Тиргартен в центре Берлина как можно скорее, и отметил, что подобным преступникам нет места в германском обществе.

"Я хочу сказать от имени федерального правительства ФРГ: мы сделаем все, чтобы поймать преступника или преступников как можно быстрее. Мы обдумаем последствия и примем решения взвешенно, но с полной решимостью. Этим преступникам, этим экстремистам нет места в нашем обществе. И мы не допустим, чтобы этот яд терроризма и этот яд против нашей свободы распространялись в нашем обществе дальше", - заявил Мерц журналистам в Берлине, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он охарактеризовал наезд как "подлое преступление". "У этих действий есть только одна цель. Они хотят расколоть наше общество. Они хотят лишить нас самого важного, что у нас есть, а именно - нашей открытости и нашей свободы", - утверждал канцлер ФРГ.

Глава правительства подчеркнул, что "вне зависимости от любых межпартийных разногласий власти будут защищать свободу германского общества". "На это могут рассчитывать все. Нас больше, мы сильнее, и мы держимся вместе в нашей стране. В такой тяжелый час", - резюмировал Мерц.

Инцидент произошел 25 июля около 22:00 (23:00 мск) в районе парка Тиргартен недалеко от Потсдамской площади. Подозреваемым является 21-летний гражданин Германии ливанского происхождения Абдул Баллут. Правоохранительные органы исходят из версии, что он, вероятно, является сторонником террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Глава МВД ФРГ Александер Добриндт заявил, что речь, вероятно, идет об исламистском террористическом акте. По его словам, подозреваемый также нападал на людей с мачете. В результате наезда погибла одна женщина, 29 человек пострадали.

Баллут ранее уже был судим за подготовку теракта и проходил обязательную программу по дерадикализации. Полиция объявила подозреваемого в розыск на всех границах ФРГ, опубликовав его фотографию. Усиленные проверки автомобилей проводятся на границе Германии с Польшей. В воскресенье в Берлине в связи с трагедией состоится траурное богослужение.