https://news.day.az/society/1850264.html

Цепная авария в Баку - ФОТО

В столице Азербайджана произошло цепное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на улице Эльшана Сулейманова в Баку. По предварительным данным, столкнулись автомобили марок Mercedes, Toyota Prius и BYD. В результате ДТП легковые автомобили получили серьезные механические повреждения.