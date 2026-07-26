https://news.day.az/society/1850264.html Цепная авария в Баку - ФОТО В столице Азербайджана произошло цепное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на улице Эльшана Сулейманова в Баку. По предварительным данным, столкнулись автомобили марок Mercedes, Toyota Prius и BYD. В результате ДТП легковые автомобили получили серьезные механические повреждения.
Цепная авария в Баку - ФОТО
В столице Азербайджана произошло цепное дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на улице Эльшана Сулейманова в Баку.
По предварительным данным, столкнулись автомобили марок Mercedes, Toyota Prius и BYD.
В результате ДТП легковые автомобили получили серьезные механические повреждения. Пострадавших нет.
По факту происшествия проводится расследование.
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