Наводнение в Китае: есть погибшие и пострадавшие

есть погибшие и пострадавшие

В китайской провинции Ганьсу внезапное наводнение унесло жизни не менее 10 человек, еще 23 получили ранения.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство "Синьхуа", об этом сообщили местные власти уезда Вэйюань, входящего в городской округ Динси.

Причиной стихийного бедствия стали сильные кратковременные ливни. В результате наводнения туристы, отдыхавшие в палаточном лагере, оказались заблокированы, а часть людей не смогла самостоятельно покинуть опасную зону.

На месте продолжают работать сотрудники полиции, пожарные и другие экстренные службы. Спасатели ведут поисково-спасательную операцию и устанавливают, есть ли пропавшие без вести.

Одновременно продолжается эвакуация пострадавших в безопасные районы и ликвидация последствий наводнения.