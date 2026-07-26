Конфликт между США и Ираном может продлиться несколько месяцев - СМИ

США и Иран пока не смогли добиться решающего преимущества в военном противостоянии, из-за чего конфликт может затянуться на месяцы.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Wall Street Journal, к такому выводу пришли военные аналитики, с которыми побеседовало издание.

По оценке экспертов, Вашингтон и Тегеран практически исчерпали возможности для достижения своих целей исключительно военными средствами, однако обе стороны по-прежнему готовы к дальнейшей эскалации.

В публикации отмечается, что сложившаяся патовая ситуация увеличивает вероятность затяжного противостояния: каждая из сторон стремится укрепить свои позиции и получить стратегическое преимущество.

Кроме того, газета напоминает, что Иран уже не раз демонстрировал способность на протяжении многих лет выдерживать санкционное давление и противостоять экономическим мерам, вводимым Соединёнными Штатами.