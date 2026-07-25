https://news.day.az/politics/1850260.html ТЮРКПА расставляет акценты: почему молчит "миролюбивый" Ереван? - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова Заявление Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) в ответ на провокационную инициативу Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США является важным сигналом, отражающим не только позицию самой организации, но и более широкий консенсус в тюркском мире относительно происходящих на Южном Кавказе процессов.

ТЮРКПА расставляет акценты: почему молчит "миролюбивый" Ереван? - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова

Политика, 25 июля 2026 22:55 (UTC +04:00) 5 949
ТЮРКПА расставляет акценты: почему молчит "миролюбивый" Ереван?

Автор: Акпер Гасанов

Заявление Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) в ответ на провокационную инициативу Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США является важным сигналом, отражающим не только позицию самой организации, но и более широкий консенсус в тюркском мире относительно происходящих на Южном Кавказе процессов. Подчеркнутая в документе обеспокоенность попытками оказать давление на Азербайджан на фоне продолжающейся нормализации отношений с Арменией является продуманной политической оценкой ситуации.

Прежде всего следует отметить, что позиция ТЮРКПА выглядит обоснованной и логичной. Южный Кавказ переживает один из ключевых этапов своей современной истории - переход от конфронтации к попытке достижения устойчивого мира. В этих условиях любые внешние инициативы, способные дестабилизировать диалог между Баку и Ереваном, неизбежно вызывают настороженность. ТЮРКПА справедливо указывает на то, что подобные решения должны приниматься на основе объективной оценки фактов и международного права, а не под влиянием узких политических или лоббистских интересов.

Фактически речь идет о более широкой проблеме - влиянии внутренних политических факторов США на внешнюю политику в регионе. История уже знает примеры, когда подобное влияние приводило к решениям, далеким от стратегического баланса. Наиболее яркий пример - пресловутая и позорная 907-я поправка, принятая в 1992 году. Она стала результатом активного давления проармянского лобби и долгие годы ограничивала взаимодействие США с Азербайджаном, несмотря на его растущую геополитическую значимость. Сегодняшняя ситуация во многом повторяет те же подходы, однако контекст кардинально изменился.

Но на дворе 2026 год, и Азербайджан уже не тот, каким он был в начале 1990-х. Наша страна полностью восстановила свой суверенитет и территориальную целостность, завершив затянувшийся конфликт. Более того, Баку не остановился на военной победе, а инициировал мирный процесс с Арменией, демонстрируя готовность к долгосрочной стабилизации региона. Это принципиально важный момент, который зачастую игнорируется критиками Азербайджана в западных политических кругах.

Дополнительным фактором является роль Азербайджана как ключевого логистического и энергетического узла. Страна активно предоставляет свою территорию для транспортировки грузов, в том числе в направлении Армении, что само по себе является значительным шагом навстречу нормализации. В условиях глобальной нестабильности и перестройки логистических цепочек значение таких маршрутов только возрастает. Игнорировать этот фактор - значит сознательно отказываться от прагматичного подхода к региональной политике.

Заявление ТЮРКПА также подчеркивает другой важный аспект - укрепление позиций Азербайджана в тюркском мире. Поддержка со стороны этой организации демонстрирует, что Баку располагает серьезным дипломатическим ресурсом, который выходит далеко за рамки Южного Кавказа. Это уже не локальный игрок, а государство, способное формировать повестку в более широком евразийском пространстве. Для Вашингтона это обстоятельство не может и не должно оставаться без внимания.

В этой связи возникает вопрос: насколько нынешние инициативы отдельных американских конгрессменов соответствуют национальным интересам самих США? Очевидно, что стратегически Вашингтону выгодно развитие партнерских отношений с Азербайджаном - страной, обладающей значительными энергетическими ресурсами, стабильной политической системой и растущим международным влиянием. Попытки же давления, продиктованные внутренними лоббистскими интересами, скорее подрывают эти перспективы, чем способствуют их реализации.

При этом нельзя исключать, что подобные инициативы будут возникать и в будущем. Армянская диаспора в США традиционно обладает заметным политическим влиянием, и отдельные представители Конгресса продолжают действовать в русле ее интересов. Однако эффективность таких шагов в современных условиях существенно ниже, чем прежде. Геополитическая реальность изменилась, и игнорировать новый баланс сил становится все сложнее.

Важно также учитывать, что сам процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией остается хрупким. Он требует осторожности, последовательности и минимизации внешнего давления. Любые резкие шаги извне способны затормозить или даже сорвать достигнутый прогресс. Именно на это указывает ТЮРКПА, призывая воздерживаться от действий, которые могут осложнить диалог.

Таким образом, заявление ТЮРКПА отражает не только поддержку Азербайджана, но и более широкий призыв к ответственному международному поведению. Оно подчеркивает необходимость учитывать реальные процессы в регионе, а не руководствоваться устаревшими подходами или внутренними политическими соображениями.

В конечном итоге выбор стоит не только перед странами региона, но и перед внешними игроками. Либо они поддерживают формирование устойчивого мира на Южном Кавказе, либо продолжают действовать в логике прошлых конфликтов. В этом контексте позиция ТЮРКПА выглядит не просто оправданной, но и стратегически выверенной - как для самого региона, так и для тех, кто заинтересован в его стабильности.

При этом, безусловно, было бы интересно услышать на сей раз и позицию официального Еревана, вроде бы ратующего за установление прочного мира с Азербайджаном. Армянская сторона вполне могла бы указать на то, что инициативы ряда проармянски настроенных американских конгрессменов действительно вредят налаживанию отношений между Баку и Ереваном.

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#АРМЕНИЯ #США #ТЮРКПА #КОНГРЕСС США
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