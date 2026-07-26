Сколько газа Азербайджан поставил в Болгарию? - НОВЫЕ ДАННЫЕ

За январь-май текущего года Азербайджан экспортировал в Болгарию 4,018 млрд кубометров природного газа на сумму 186,087 млн долларов США.

Как передает Day.Az, об этом говорится в отчете Государственного комитета по статистике.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт природного газа в Болгарию сократился на 71,2 млн долларов, или 27,7%, в стоимостном выражении, а в физическом объеме - на 105,6 млн кубометров, или 15,3%.

В целом за январь-май 2026 года Азербайджан экспортировал в восемь стран 10,381 млрд кубометров природного газа на общую сумму 3,343 млрд долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость экспорта снизилась на 489,8 млн долларов, или 12,8%, тогда как объем поставок увеличился на 110,2 млн кубометров, или 1,1%.

Кроме того, за первые пять месяцев 2026 года Азербайджан импортировал природный газ только из одной страны - Ирана. Объем импорта составил 185,380 млн кубометров на сумму 12,476 млн долларов США.

За аналогичный период прошлого года Азербайджан импортировал 195,6 млн кубометров природного газа из двух стран - России и Туркменистана - на общую сумму 30,1 млн долларов США.

Таким образом, по сравнению с январем-маем прошлого года импорт природного газа в Азербайджан сократился в стоимостном выражении на 17,6 млн долларов, или в 2,4 раза, а в физическом объеме - на 10,3 млн кубометров, или 5,2%.