https://news.day.az/world/1850243.html В Грузии произошло землетрясение В Грузии зафиксировали землетрясение магнитудой 3,7. Согласно информации Национального центра сейсмического мониторинга, подземные толчки произошли в 17:16 по тбилисскому времени, передает Day.Az.
В Грузии произошло землетрясение
В Грузии зафиксировали землетрясение магнитудой 3,7.
Согласно информации Национального центра сейсмического мониторинга, подземные толчки произошли в 17:16 по тбилисскому времени, передает Day.Az.
По предварительным данным, эпицентр землетрясения располагался в 53 километрах от Тбилиси и в 12 километрах от города Дманиси в регионе Квемо Картли. Очаг залегал на глубине 13 километров.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
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