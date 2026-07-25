В Грузии произошло землетрясение

В Грузии зафиксировали землетрясение магнитудой 3,7.

Согласно информации Национального центра сейсмического мониторинга, подземные толчки произошли в 17:16 по тбилисскому времени, передает Day.Az.

По предварительным данным, эпицентр землетрясения располагался в 53 километрах от Тбилиси и в 12 километрах от города Дманиси в регионе Квемо Картли. Очаг залегал на глубине 13 километров.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.