В Сумгайыте нашли тело утонувшего в море мужчины

В Сумгайыте обнаружено тело утонувшего в море мужчины.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, на горячую линию МЧС "112" поступила информация о том, что в неконтролируемой прибрежной зоне в поселке Джорат города Сумгайыт, расположенной примерно в 1,5 км от ближайшего спасательного пункта, утонул человек.

На место происшествия были незамедлительно направлены водолазы-спасатели Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В результате поисковой операции из воды было извлечено тело Умида Тамаддина оглу Гусейнли, 2000 года рождения.