https://news.day.az/society/1850259.html В Сумгайыте нашли тело утонувшего в море мужчины В Сумгайыте обнаружено тело утонувшего в море мужчины. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
В Сумгайыте нашли тело утонувшего в море мужчины
В Сумгайыте обнаружено тело утонувшего в море мужчины.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
По данным ведомства, на горячую линию МЧС "112" поступила информация о том, что в неконтролируемой прибрежной зоне в поселке Джорат города Сумгайыт, расположенной примерно в 1,5 км от ближайшего спасательного пункта, утонул человек.
На место происшествия были незамедлительно направлены водолазы-спасатели Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС.
В результате поисковой операции из воды было извлечено тело Умида Тамаддина оглу Гусейнли, 2000 года рождения.
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