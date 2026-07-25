Илон Маск потерял статус триллионера

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что больше не обладает статусом триллионера.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом бизнесмен написал 24 июля в социальной сети X.

Состояние Маска превысило $1 трлн после выхода SpaceX на биржу 12 июня. Уже спустя несколько дней, 16 июня, акции компании достигли рекордной отметки в $225,64, благодаря чему предприниматель стал первым в мире человеком с состоянием более $1 трлн.

Однако впоследствии котировки SpaceX значительно снизились. На момент публикации стоимость акций составляла около $114, что почти на 50% ниже июньского максимума. На этом фоне состояние Маска сократилось, и он подтвердил, что больше не является триллионером.

Согласно документам IPO, SpaceX также владеет 18 712 биткоинами. При стоимости криптовалюты $64 151,11 стоимость этих цифровых активов оценивается примерно в $1,2 млрд.

Снижение стоимости акций SpaceX отразилось и на связанных с ними контрактах, торгуемых на децентрализованной платформе Hyperliquid. После достижения максимума в $228,74 16 июня цена контракта опустилась до $114,50. За последние сутки объем торгов по нему составил $227 млн, а объем открытых позиций достиг $164 млн.