Одна компания может повысить цены на смартфоны

Компания Qualcomm предупредила клиентов о предстоящем повышении цен на чипы, используемые в смартфонах, ноутбуках и других электронных устройствах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg, производитель уведомил партнеров о планах пересмотреть стоимость своей продукции.

По данным издания, Qualcomm направила клиентам письмо, в котором сообщила о намерении увеличить цены "на двузначный процент". Новая стоимость будет распространяться на продукцию, поставки которой начнутся после 1 сентября.

В компании пояснили, что больше не могут компенсировать рост расходов со стороны поставщиков на фоне сохраняющегося дефицита компонентов. При этом Qualcomm отметила, что до принятия решения о повышении цен пыталась найти альтернативных поставщиков необходимых комплектующих.

Ожидается, что решение компании может привести к росту стоимости широкого ряда устройств, в первую очередь смартфонов. Чипы Qualcomm используются во многих продуктах, включая новые складные смартфоны Samsung, будущие модели умных очков и ноутбуки на базе Windows.

Qualcomm стала одной из нескольких компаний, которые повысили цены на фоне нехватки компонентов. По информации издания, подобная ситуация уже коснулась игровых консолей Xbox, одноплатных компьютеров Raspberry Pi, ряда устройств Apple, а также смартфонов Samsung и Google. В некоторых случаях производители не только увеличивают цены, но и сокращают характеристики устройств либо переносят или отменяют их выпуск.