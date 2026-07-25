https://news.day.az/showbiz/1850238.html Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку - ФОТО Побережье Каспия вновь оказалось во власти звездного сияния. Второй день международного фестиваля Dream Fest начался с красной дорожки, вновь превратившей Sea Breeze в центр светской жизни Баку. Вспышки фотокамер, восторженные приветствия поклонников, эффектные образы и теплые встречи создали атмосферу большого летнего праздника.

Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку - ФОТО

Шоу-бизнес, 25 июля 2026 17:00 (UTC +04:00) 7 469
Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку

Побережье Каспия вновь оказалось во власти звездного сияния. Второй день международного фестиваля Dream Fest начался с красной дорожки, вновь превратившей Sea Breeze в центр светской жизни Баку. Вспышки фотокамер, восторженные приветствия поклонников, эффектные образы и теплые встречи создали атмосферу большого летнего праздника.

Как передает Day.Az, об этом сообщает корреспондент Trend.

Второй день красной дорожки Dream Fest стал ярким калейдоскопом эмоций, образов и неожиданных встреч. Звезды сияли у самого моря, публика не скрывала восторга, а побережье Каспия вновь подтвердило свой статус одной из главных площадок летней светской жизни.

В лучах заходящего солнца на красной дорожке один за другим появлялись известные исполнители и представители шоу-бизнеса. Гости останавливались перед объективами фотографов, общались с журналистами и делились своими эмоциями. Здесь звучал смех, рождались яркие кадры, а каждая встреча сопровождалась улыбками и дружескими объятиями. Азербайджанские и зарубежные артисты тепло общались друг с другом, обменивались впечатлениями и демонстрировали ту особую творческую близость, которая давно стала одной из главных отличительных черт Dream Fest.

Вечер стал настоящим парадом стиля и индивидуальности. Классическая элегантность соседствовала со смелыми модными решениями, лаконичные костюмы - с роскошными нарядами, а изысканные детали придавали каждому образу особое настроение. Артисты уверенно позировали перед десятками объективов, превращая свои выходы в небольшие яркие представления.

Особую магию вечеру придавало само побережье: морской ветер, уходящее за горизонт солнце, блеск вечерних огней и шум Каспия создавали впечатляющие декорации для звездных выходов. Sea Breeze превратился в пространство, где музыка встречалась с модой, а атмосфера фестиваля ощущалась в каждом мгновении.

Во второй день в концертной программе выступили - EMIN, Егор Крид, Тунзаля, Диляра Кязимова, Zeynep Bastık, Эмре Алтуг, EDIS, Фаиг Агаев, Sevanna, Эльнур Гусейнов, Стас Михайлов, Ани Лорак, Джамал Гасымов и Нигяр Джамал.

  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
  • Калейдоскоп ярких эмоций и образов – второй день красной дорожки Dream Fest 2026 в Баку
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#DREAM FEST 2026
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