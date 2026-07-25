В Баку два человека утонули в море

В Баку произошли два трагических случая на воде.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lent.az, инциденты были зафиксированы на пляже в поселке Бильгя Сабунчинского района.

В один день здесь утонули 25-летний Гюльгусейн Эльшан оглу Мурадов и 43-летний Талех Акиф оглу Гулиев.

По факту проводится расследование.