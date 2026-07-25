https://news.day.az/society/1850190.html В Баку два человека утонули в море В Баку произошли два трагических случая на воде. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lent.az, инциденты были зафиксированы на пляже в поселке Бильгя Сабунчинского района. В один день здесь утонули 25-летний Гюльгусейн Эльшан оглу Мурадов и 43-летний Талех Акиф оглу Гулиев. По факту проводится расследование.
В Баку два человека утонули в море
В Баку произошли два трагических случая на воде.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lent.az, инциденты были зафиксированы на пляже в поселке Бильгя Сабунчинского района.
В один день здесь утонули 25-летний Гюльгусейн Эльшан оглу Мурадов и 43-летний Талех Акиф оглу Гулиев.
По факту проводится расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре